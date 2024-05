Premier League : le duel à distance est lancé entre Manchester City et Arsenal !

La saison 2023-2024 touche à sa fin. Si l’affaire est d’ores et déjà pliée en Espagne, en Italie, en Allemagne ainsi qu’en France, la course au titre en Angleterre risque de nous tenir en haleine pendant quelques jours. À deux journées du terme, trois écuries peuvent encore prétendre à la première place : Arsenal, Manchester City et Liverpool. Après avoir longtemps trusté en tête et joué des coudes avec leurs rivaux, les Reds ont dû revoir leur ambition à la baisse, la faute à deux contre-performances face à Everton (défaite 2-0) puis contre West Ham (match nul 2-2) en avril dernier. Distancée, la bande à Jürgen Klopp, victorieuse de Tottenham la semaine passée à Anfield, peut toujours prétendre à un sacre national, du moins mathématiquement. Toutefois, Arsenal et Manchester City semblent mieux bâtit pour livrer bataille jusqu’au bout.

À l’aube de la 37e journée de Premier League, les deux formations se tiennent dans un mouchoir de poche. Et pour le moment, c’est bel et bien Arsenal qui occupe le fauteuil de leader, auteur jusqu’à ce jour d’une campagne exceptionnelle outre-Manche. Depuis cette défaite frustrante à domicile contre Aston Villa (0-2, 33e journée de Premier League), les hommes de Mikel Arteta affichent une forme étincelante dans la mesure où ils ont remporté leurs quatre derniers matchs de championnat. En plus d’avoir engrangé un maximum de confiance avant la dernière ligne droite, les pensionnaires de l’Emirates Stadium ont habilement soigné leur goal average en trouvant le chemin des filets à 13 reprises, le tout en ne concédant que 2 buts. Avec seulement 28 buts encaissés depuis la reprise en août, Arsenal dispose actuellement de la défense la plus solide du Royaume de sa Majesté. Un argument de poids qui pourrait avoir toute son importance lors du décompte final.

Arsenal n’a pas le droit à l’erreur !

20 ans après la folle épopée des Invincibles, Arsenal peut-il de nouveau prétendre à la couronne d’Angleterre ? Bien qu’installé au sommet du classement de Premier League, le club de Londres ne compte qu’un petit point d’avance sur Manchester City, qui a toutefois un match en retard à rattraper. Sur le papier, le vice-champion d’Angleterre peut à minima espérer que les Skyblues lâchent des points en route d’ici le 20 mai. De son côté, Mikel Arteta ne préfère rien laisser au hasard. «Cela nous laisse dans une situation très claire. Nous devons nous concentrer et faire ce qu’il faut pour être dans la meilleure situation possible. C’est ce que nous faisons. Nous devons penser que cela va fonctionner et que nous pouvons être meilleurs que notre adversaire et le battre. Le résultat final pourrait être autre chose, mais ce n’est pas sous notre contrôle», a exprimé le tacticien espagnol de 42 ans, de passage devant la presse vendredi.

Néanmoins, la formation londonienne va devoir se montrer prudente car le moindre faux-pas pourrait se payer cher. D’ici la fin de saison, il reste à Arsenal deux matchs à gérer dont un déplacement sur la pelouse de Manchester United dimanche qui s’annonce périlleux. Depuis septembre 2006, les Gunners ne se sont imposés qu’une seule fois lors de leurs 16 dernières visites à Old Trafford en Premier League (5 nuls, 10 défaites). Malgré tout, Mikel Arteta a bien l’intention de faire déjouer les pronostics, d’autant que cette affiche a perdu en saveur au regard de la saison moribonde réalisée par les Red Devils. «Chaque match a un contexte différent. Nous connaissons notre histoire à Old Trafford donc nous devons être à notre meilleur niveau pour gagner le match. Nous savons ce que nous devons faire, mais nous devons d’abord performer à un haut niveau pour mériter de gagner le match. C’est là que se concentre l’attention», renseignait l’Ibère.

Manchester City en ballottage favorable

Quid de Manchester City ? Insubmersible, le champion d’Angleterre en titre roule encore et toujours sur la concurrence. Désormais invaincu depuis 20 matchs en championnat, le club mancunien a ajouté une sixième victoire consécutive à son actif le week-end dernier. Opposés à Wolverhampton (5-1), les hommes de Pep Guardiola ont une nouvelle fois fait preuve d’une efficacité déconcertante face à des Wolves totalement dépassés, en témoigne le quadruplé inscrit par Erling Haaland en moins d’une heure de jeu. Parfois critiqué pour son manque de rendement sur cet exercice, le Norvégien retrouve progressivement de sa superbe et caracole même en tête du classement des buteurs avec 25 réalisations, soit quatre de plus que son poursuivant direct, Cole Palmer. Si à l’heure où ses lignes sont écrites, Arsenal dispose de la meilleure attaque du championnat avec une réalisation de plus que son concurrent, l’écart reste bien trop maigre pour enterrer l’équipe mancunienne.

Si l’on excepte cette finale de FA Cup à disputer contre le rival mancunien le 25 mai prochain, la Premier League demeure la seule préoccupation des Cityzens depuis leur élimination lors des quarts de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid. En ce qui concerne le calendrier, un programme chargé mais loin d’être insurmontable attend les protégés de Pep Guardiola. À ce titre, les Skyblues ouvriront le bal, ce samedi, par un déplacement à Fulham avant de se rendre à Tottenham pour y disputer leur match en retard. Enfin, les pensionnaires de l’Etihad Stadium recevront West Ham avec l’ambition de décrocher un quatrième sacre d’affilé, ce qui constituerait une première dans l’histoire de la Premier League. Mais avant de tirer des plans sur la comète, Manchester City devra assumer son statut de favori à la victoire finale au Craven Cottage. Une simple formalité pour une formation adepte du sprint final ?