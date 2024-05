Premiership : le Celtic remporte le Old Firm contre les Rangers et file vers le titre

Ce samedi, le Celtic Glasgow accueillait son rival éternel, les Glasgow Rangers au Celtic Park, à l’occasion de la 36e journée de Premiership (2e phase). Le rendez-vous était déterminant pour le sacre final en championnat, et ce sont les locaux qui ont remporté le Old Firm (2-1). Tout s’est joué en cinq minutes, avec les buts de Matt O’riley (35e) et un CSC de Lundtsram (38e) pour le Celtic, avant la réduction du score de Dessers (40e).

La suite après cette publicité

Lundtsram a vécu une après-midi plus que délicate, puisqu’il a laissé ses coéquipiers à dix contre onze toute la seconde période après son expulsion (45e). Ce succès permet aux hommes de Brendan Rodgers de prendre le large en championnat, avec désormais six points d’avance (87 points) sur les Rangers (81 points). Alors qu’il ne reste que deux matchs à disputer en championnat, la messe est - quasiment - dite et le Celtic est proche d’être sacré champion d’Ecosse pour la troisième fois de suite.