Premier League : Manchester City gifle Fulham et se rapproche un peu plus du titre

Et si la course au titre se jouait à Craven Cottage ? Le 31 décembre dernier, Arsenal perdait sur la pelouse de Fulham, et c’est Manchester City qui se rendait à Londres ce samedi après-midi pour reprendre la tête de la Premier League, en ouverture de la 37e journée. Avec un point de retard et un match à rattraper également sur Arsenal, City pouvait prendre la première place en cas de succès. Pour ce match capital, les Skyblues de Pep Guardiola, privés de Jack Grealish, s’avançaient avec l’équipe type, autour du quatuor offensif Haaland - De Bruyne - Foden - Bernardo Silva. De son côté, Fulham est 13e et a déjà assuré son maintien il y a quelques semaines.

Fulham a imposé un défi physique d’entrée aux Skyblues, les obligeant à courir derrière le ballon dans les premières minutes. Les locaux n’ont pas réussi à concrétiser cette bonne entame de match, se heurtant à la bonne disposition défensive des Cityzens et à leur pressing haut. Et comme nous pouvions nous y attendre, Manchester City a ensuite repris le contrôle du jeu. Les combinaisons s’enchaînent, et sur une nouvelle passe décisive de Kevin De Bruyne, sa neuvième de la saison, Josko Gvardiol a ouvert le score du pied droit, bien aidé par la défense apathique de Fulham (0-1, 13e). Le Belge, avec cette 111e offrande, a égalé Cesc Fabregas à la deuxième place des meilleurs passeurs de l’histoire de la Premier League. Ce but n’a pas forcément changé la physionomie du rendez-vous, avec des Mancuniens en mode diesel, et des Londoniens dans l’incapacité de faire la différence devant. Sans forcer, City est revenu à la pause avec l’avantage au score (0-1).

Fulham a réveillé City

Au retour des vestiaires, les deux équipes sont reparties sur le même rythme. La qualité technique supérieure des Cityzens a fait la différence dans le jeu, et ils ont eu le confort de gérer la rencontre dans le premier quart d’heure, sans pour autant se mettre à l’abri. Ce ronronnement a permis à Fulham de croire à un résultat, et l’alerte de Muniz (57e) a lancé un avertissement à City, réveillant les visiteurs avec la réponse de Kevin de Bruyne dans la foulée. Manchester City a donc accéléré, et Phil Foden, du pied droit, a fait le break juste avant l’heure de jeu (0-2, 59e). Il s’agit de son 17e but cette saison en PL, son 25e toutes compétitions confondues. Ce but a scellé en partie le sort de la rencontre, laissant plus de marge à Pep Guardiola dans la gestion de la rencontre. Mais le technicien espagnol voulait voir son équipe continuer à marquer, étant donné que la différence de buts est favorable à Arsenal à l’instant T (+2 pour Arsenal) et pourrait avoir son importance au relevé des comptes.

Les champions en titre ont donc continué de dérouler pour enfoncer le clou, et sur un caviar de Bernardo Silva, Gvardiol s’est offert un doublé (0-3, 72e), avant que Julian Alvarez ne s’invite à la fête sur penalty en toute fin de match (0-4, 90+7e). Avec ce succès, les coéquipiers d’Erling Haaland prennent le trône avec 85 points, soit 2 de plus que les Gunners. Ils mettent considérablement la pression sur Arsenal, en déplacement sur la pelouse d’Old Trafford ce dimanche. Plus que jamais, Manchester City est proche de s’adjuger un quatrième titre de champion d’affilée, un exploit jamais réalisé dans l’histoire du Championnat, et pourra le confirmer mardi prochain, sur la pelouse de Tottenham, si Arsenal trébuche face à Manchester United dimanche.