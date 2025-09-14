Liga : Osasuna dompte le Rayo Vallecano

Ce dimanche, Osasuna recevait le Rayo Vallecano pour le compte de la 4e journée de Liga. Une rencontre maîtrisée par les joueurs de Pampelune qui ont remporté leur deuxième match de la saison face au club madrilène.

La suite après cette publicité

Alors que Raul Garcia a ouvert le score à la 13e minute de jeu, les locaux ont bien tenu avant de punir en seconde période grâce à l’entrant Iker Benito (2-0, 77e). Le Rayo concède un second revers cette saison.