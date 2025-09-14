Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : Osasuna dompte le Rayo Vallecano

Par Chemssdine Belgacem
osasuna @Maxppp
Osasuna 2-0 Vallecano

Ce dimanche, Osasuna recevait le Rayo Vallecano pour le compte de la 4e journée de Liga. Une rencontre maîtrisée par les joueurs de Pampelune qui ont remporté leur deuxième match de la saison face au club madrilène.

La suite après cette publicité

Alors que Raul Garcia a ouvert le score à la 13e minute de jeu, les locaux ont bien tenu avant de punir en seconde période grâce à l’entrant Iker Benito (2-0, 77e). Le Rayo concède un second revers cette saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Vallecano
Osasuna

En savoir plus sur

Liga Liga
Vallecano Logo Rayo Vallecano
Osasuna Logo Osasuna
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier