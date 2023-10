AC Milan : Olivier Giroud élu gardien de la semaine en Italie

La plaisanterie continue de grandir en Italie. L’attaquant français Olivier Giroud, qui a brillamment remplacé Mike Maignan dans les cages milanaises, a officiellement été élu meilleur gardien de Serie A pour la semaine écoulée. Un clin d’oeil certes amusant et anecdotique mais presque mérité au vu de la formidable fin de rencontre contre le Genoa.

Pour rappel, son compatriote Mike Maignan avait été expulsé et Stefano Pioli n’avait plus de changements possibles donc c’est bien Olivier Giroud qui a terminé la rencontre dans les cages, réalisant une sortie parfaite et décisive pour maintenir le score. Comme le bon vin, la natif de Chambéry vieillit bien et ajoute de nouvelles distinctions à son armoire déjà bien garnie.