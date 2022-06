Nice : Christophe Galtier prêt à dire oui au PSG

Christophe Galtier pourrait se laisser tenter par le challenge parisien. Alors que l'intronisation officielle de Luis Campos comme conseiller sportif du président du PSG Nasser Al-Khelaïfi ne devrait plus tarder, et que Leonardo n'est plus le directeur sportif du club de la capitale, l'avenir de Mauricio Pochettino devrait être scellé lui aussi très rapidement. Comme attendu depuis plusieurs mois, le technicien argentin devrait quitter Paris cet été, malgré un contrat courant jusqu'en 2023. Parmi les pistes explorées, celle menant à Christophe Galtier existe.

Le Parisien assure que l'actuel entraîneur de l'OGC Nice, arrivé sur le banc des Aiglons à l'été 2021, est intéressé à l'idée de prendre la place de Mauricio Pochettino du côté du Parc des Princes. Une chose est sûre : Christophe Galtier demeurant sous contrat avec Nice jusqu'en juin 2024, le PSG, s'il souhaite bouger ses pions pour attirer le coach de 55 ans, devra sortir le chéquier. Le principal concerné a lui déjà discuter avec Luis Campos, comme nous vous l'expliquions le 31 mai dernier.