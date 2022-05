Luis Campos a discuté du PSG avec Galtier, Nice avance sur Lucien Favre

Dix jours après la fin du championnat de Ligue 1, Mauricio Pochettino est toujours le coach du PSG. Pour le moment, nul ne sait si cela sera toujours le cas à la reprise de l'entraînement début juillet. Mais en coulisse, on songe de plus en plus à lui trouver un remplaçant. Si, à Doha, on a une petite idée du coach qu'il faudrait recruter (Zinedine Zidane évidemment), du côté de Luis Campos, qui se trouve lui aussi à Doha depuis quelques heures, on travaille déjà sur une liste potentielle de coaches.

Dans cette liste figure en bonne position Christophe Galtier. Les deux hommes s'apprécient depuis leur belle entente lilloise, qui a mené au titre de champion de France. Le technicien français de 55 ans avait d'ailleurs demandé au Gym de faire venir Campos sur la promenade des Anglais, en vain. Selon nos informations, les deux hommes ont déjà discuté du projet parisien et de la possibilité de travailler de nouveau ensemble.

Lucien Favre pour remplacer Galtier à Nice ?

Galtier, sous contrat avec l'OGCN jusqu'en juin 2024, n'est d'ailleurs toujours pas certain de rester à Nice cet été. Preuve d'un possible mouvement, les contacts réguliers entre le président Jean-Pierre Rivère et Lucien Favre depuis quelques semaines. Les deux hommes, qui ont déjà travaillé ensemble à Nice entre 2016 et 2018, sont ouverts à une nouvelle collaboration.

Le coach suisse de 64 ans est libre depuis son départ de Dortmund en 2020. Annoncé avec insistance au Borussia Mönchengladbach il y a peu, Favre n'a pas encore tranché pour son avenir et pourrait finalement profiter d'un départ de Galtier pour Paris pour revenir en France...