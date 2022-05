PSG : Luis Campos négocie à Doha

Luis Campos, annoncé comme le successeur de Leonardo depuis plus d'une semaine du côté du Paris SG, est actuellement à Doha, au Qatar, pour finaliser les conditions de sa venue du côté du club de la capitale avec le président Nasser Al-Khelaïfi, assure L'Équipe.

La suite après cette publicité

Et toujours selon les informations du quotidien sportif, le Portugais pourrait ne pas endosser le rôle de directeur sportif à proprement parler. Il serait uniquement en charge du recrutement et de la détection de talents avec un champ d'action ciblé. Il ne serait ainsi pas responsable du centre de formation parisien. Antero Henrique, ancien directeur sportif parisien et aujourd'hui directeur sportif de Ligue du Qatar, lui viendrait en aide dans ses missions.