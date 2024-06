Belgique : Youri Tielemans ironise sur la malédiction de Romelu Lukaku

Mission accomplie pour la Belgique. En grand danger après avoir perdu leur premier match contre la Slovaquie, les Diables Rouges se sont remis dans le sens de la marche en battant la Roumanie (2-0), ce samedi. Auteur de l’ouverture du score, Youri Tielemans a analysé la prestation des siens à Cologne : «On est content, on a souffert aujourd’hui et on aurait pu marquer plus. C’est quelque chose que l’on doit travailler, on doit terminer nos actions pour se mettre à l’abri plus tôt. On a essayé de mettre de l’intensité, la patience vient au fil du temps. On a les qualités pour faire la différence à tout moment. Quand on marque un but après 2 minutes, je pense que ça nous libère un peu.»

Interrogé sur le manque de réussite de Romelu Lukaku, qui a vu le VAR lui refuser un but pour la troisième fois depuis le début du tournoi, le joueur d’Aston Villa a relativisé tout en donnant un conseil à son partenaire en attaque. «Je pense que le fait qu’il arrive à se créer des occasions et qu’il marque ses buts, c’est important. Maintenant, il doit juste être un centimètre plus bas», a-t-il fini par conclure l’ancien milieu de terrain de Leicester au micro de beIN Sports.