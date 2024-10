Liga : le Real Madrid se fait gifler par le Barça dans le Clasico

C’était le match attendu de cette première partie de saison de football européen. Tenant du titre, le Real Madrid de Kylian Mbappé défiait ce samedi soir le FC Barcelone pour le premier Clasico de la saison. Un Clasico qui n’a d’ailleurs jamais été aussi attendu ces dernières années tant les deux équipes semblaient séduisantes. Sous les ordres d’Hansi Flick, le club catalan commence à montrer un visage plaisant, en témoigne cette très large victoire face au Bayern Munich (4-1). Surtout le coach allemand peut miser sur un trio offensif en feu avec Lamine Yamal, Robert Lewandowski et surtout Raphinha qui marche sur l’eau. Pour le reste, on retrouvait évidemment Jules Koundé à droite, mais aussi un milieu 100% espagnol avec Pedri, Fermin Lopez et Marc Casado. Côté Real Madrid, en l’absence de Rodrygo, Carlo Ancelotti décidait de revenir à la tactique de la saison dernière avec ce milieu en losange (Tchouameni, Valverde, Camavinga) et Bellingham en 10 alors que Vinicius Jr et Mbappé occupaient l’attaque. Le Français ne tardait pas à s’illustrer dans ce match puisqu’il ratait un premier face à face dès la 1ère minute de jeu. Il était signalé hors-jeu dans la foulée. Une situation qui va le suivre pendant quasiment toute la rencontre. Avec une défense haute, le Barça piégeait constamment l’ancien Parisien qui a été en position de hors-jeu… 6 fois en 45 minutes (8 au total pour le Real en première période) et notamment sur son but d’un joli piqué qu’il n’avait pas manqué de célébrer. Bien trop. Son coéquipier Vinicius Jr, lui, se distinguait par son imprécision devant la cage (22e). De son côté, le FC Barcelone faisait aussi mal en contre et se procurait quelques opportunités sans pour autant faire trembler Lunin.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 30 11 27 10 0 1 37 10 2 Real Madrid 24 11 10 7 3 1 21 11

Mais le match basculait au retour des vestiaires. Après avoir eu les occasions, le Real Madrid a bien laissé passer sa chance. En face, Robert Lewandowski n’a pas manqué l’occasion de faire mal à l’adversaire. L’attaquant polonais, sur un nuage depuis le début de saison, a d’abord ouvert le score d’un plat du pied précis (1-0, 54e). Ensuite, il s’est joué de Rudiger et Militao pour placer sa tête et tromper un Lunin encore trop court (2-0, 56e). Un doublé en deux minutes qui a complètement sonné les Merengues. L’ancien buteur du Bayern aurait même pu s’offrir un triplé s’il n’avait pas manqué l’immanquable en tirant sur le poteau malgré un but vide (67e). Entre temps, Kylian Mbappé avait encore marqué un but en position de hors-jeu et loupé deux occasions. Ses tirs avaient été arrêtés par un Inaki Pena vigilant. Tête baissée, le Français semblait s’enfoncer doucement et son équipe avec. Incapable de trouver la faille face à une défense barcelonaise qui a joué toute la soirée avec le piège du hors-jeu, le Real Madrid a sombré complètement ce soir. Et face au talent du Barça, ça ne pardonne pas. C’est d’abord Lamine Yamal qui a allumé la cage de Lunin (3-0, 77e) puis c’est Raphinha, encore en feu ce samedi soir, qui a glissé un petit lob subtil pour le quatrième but des siens (4-0, 82e). La différence était trop grande entre les deux équipes ce soir notamment dans l’efficacité et aussi tactiquement tant Carlo Ancelotti a semblé sans solution. À domicile, le Real Madrid est giflé par un FC Barcelone qui prend désormais 6 points d’avance et s’envole en tête. Kylian Mbappé a manqué son premier Clasico et il s’en souviendra très longtemps.