JT Foot Mercato : Arsenal part en guerre contre ses indésirables

Fermé jusqu'ici, le PSG ouvrirait peu à peu la porte à un départ de Kylian Mbappé d'après RMC. Les médias espagnols estiment que le départ du champion du monde pour le Real Madrid est possible d'ici le 31 août. As dévoile notamment que la Casa Blanca attendra le dernier moment du mercato pour formuler une offre.

Sous contrat jusqu'en 2023, Rafinha bénéficie d'un bon de sortie de la part du PSG, qui le laissera même partir sous la forme d'un prêt d'après Sky Sports. L'Espanyol, l'AC Milan et Fenerbahçe sont sur ses traces.

Suite à son prêt très réussi lors des six derniers mois de la saison dernière, Jesse Lingard est à nouveau pisté par West Ham, qui tentent de le transférer définitivement. Pour le remplacer, Manchester United pense à Jonathan Bamba, d'après le Daily Express. Le média anglais parle d'une offre avoisinant les 30 M€ pour convaincre Lille de s'en séparer.

Le prêt payant (1 M€) avec option d'achat (6 M€) de Pietro Pellegri de Monaco vers l'AC Milan est en très bonne voie. L'attaquant italien est même en train de passer sa visite médicale, d'après Sky Italia.

Info FM : d'après nos informations, l'OL va faire une offre au Zenith pour enrôler Sardar Azmoun (26 ans). L'ailier iranien de 26 ans n'a plus qu'un an de contrat en Russie. Les contacts entre le clan du joueur et le club français sont réguliers.

L'OL reste ferme dans le dossier Thiago Mendes et réclame toujours 2,6 M€ pour prêter le Brésilien. Flamengo n'est pas chaud pour payer cette somme, et encore moins pour lever une éventuelle option d'achat de 10 M€ qui serait assortie au prêt.

Info FM : sur le départ du Stade Rennais en début de mercato, M'Baye Niang pourrait finalement rester en Bretagne cette saison. Malgré pas mal d'offres (Nantes, Antalyaspor, Salernitana, Levante), l'attaquant de 26 ans a fait de Venise, le promu en Serie A, sa priorité, et a décliné les autres sollicitations. Seulement, il est toujours là où il a un contrat jusqu'en 2023.

Info FM : Tottenham a fait de Pape Matar Sarr son objectif principal en cette fin de mercato. L'international sénégalais souhaite aussi rejoindre le club londonien. Il a trouvé un accord total avec les dirigeants anglais. Comme évoqué il y a quelques jours, un contrat de six ans attend le joueur de 22 ans. Selon nos informations, Sarr devrait bien rester en prêt à Metz jusqu'en juin prochain.

En fin de contrat avec Boavista, Adil Rami pourrait revenir en France. D'après les informations de RMC, Troyes pense au défenseur central de 35 ans pour renforcer son effectif.

Les infos du jour à l'étranger

Miralem Pjanic est toujours un joueur du Barça mais les courtisans sont de plus en plus nombreux, surtout en Serie A. Après la Juventus et la Fiorentina, la Roma et Naples seraient chauds pour accueillir le milieu de terrain de 31 ans sous la forme d'un prêt, selon Sport.

Tiémoué Bakoyoko va revenir à l'AC Milan sous forme de prêt avec option d'achat. Selon Sky Sports, un accord est en passe d'être trouvé avec Chelsea.

L'Atlético de Madrid a trouvé son avant-centre. Il s'agit de Matheus Cunha du Hertha Berlin. D'après Sky Italia, les Colchoneros vont s'offrir le Brésilien dans les jours à venir pour 30 M€.

Le focus du jour

Arsenal pense déjà à tout changer. Avec deux défaites en autant de matches de Premier League, les Gunners se retrouvent à une triste avant-dernière place au classement. La première victime de ce mauvais départ pourrait être le coach. Le board d'Arsenal aurait fait savoir à Mikel Arteta qu'il ne lui restait plus que 5 rencontres pour redresser la barre. Sinon il devra quitter le navire. Son successeur serait déjà trouvé : Antonio Conte pourrait être appelé afin d'éviter le naufrage.

Les joueurs ne sont pas épargnés non plus, il va y avoir du ménage à Arsenal. Cinq sont particulièrement pointés du doigt. À commencer par Hector Bellerin. Son nom a été évoqué un peu partout cet été, du côté de l'Inter pour remplacer Hakimi, ou encore au Barça en échange d'Emerson. Une opération du même type a aussi été annoncée, mais à l'Atlético de Madrid, contre Kieran Trippier.

Pour Lucas Torreira par contre c'est bien du concret. Il est suivi par l'AS Roma, et il est même annoncé en prêt du côté de la Fiorentina. Aujourd'hui, il a envoyé un message sur les réseaux sociaux en dévoilant une photo dans un avion, en direction de l'Italie.

Sead Kolasinac lui aussi est poussé vers la sortie, et c'est le club de Fenerbache qui lui est associé. Pareil pour Eddie Nketiah, mais c'est du côté de Crystal Palace que son nom est évoqué. Enfin Ainsley Maitland-Niles lui aussi pourrait prendre son envol en cette fin de mercato.

D'autres joueurs pourraient également s'en aller en cas de belles offres. C'est le cas du portier Bernd Leno. Willian, lui, n'a fait qu'une saison à Arsenal pour l'instant. Pourtant il pourrait bien s'en aller. Il pourrait être libéré et retourner au Brésil. Les Corinthians seraient en pourparlers pour un transfert gratuit.

Même les deux attaquants vedettes pourraient s'en aller. Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang ont été annoncés dans le viseur du FC Barcelone, qui devra d'abord dégraisser. Le nom de l'ancien Lyonnais serait aussi dans les petits papiers de l'Inter.

Les officiels du jour

Attaquant de la réserve de l'OL, Thibaut Ehling (20 ans) va passer la saison du côté de Farense, en 2e division portugaise où il est prêté.

L’Olympique Lyonnais informe du prêt, sans option d’achat, de Thibaut Ehling au club portugais du @SCFarense_ (D2 portugaise) pour la saison 2021/22.https://t.co/eXIHesd6jL — Olympique Lyonnais (@OL) August 24, 2021

Mis au placard à Chelsea, Davide Zappacosta est de retour en Italie. L'Atalanta a pris l'ascendant sur la Fiorentina dans ce dossier en discutant d'un transfert sec (environ 10 M€). La latéral droit international italien quitte Londres pour Bergame.