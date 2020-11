Ligue Europa : l'OGC Nice chute contre le Slavia Prague, Tottenham et l'AS Roma assurent

Après la troisième journée de la phase de poules de Ligue des Champions et les défaites de l'OM, du Stade Rennais et du PSG, les amateurs de football avaient rendez-vous avec la Ligue Europa ce jeudi soir. Pour le compte de la 3e levée également, l'OGC Nice se déplaçait notamment à Prague pour y défier le Slavia à 18h55. Après leur succès à la maison contre l'Hapoël Beer-Sheva (1-0), les Aiglons voulaient enchaîner dans ce groupe C face à une équipe tchèque qui comptait aussi 3 points après sa victoire face au Bayer Leverkusen jeudi dernier (1-0). Patrick Vieira sortait alors un 3-4-3 avec un trio Lopes-Dolberg-Gouiri devant. Les locaux n'étaient eux que 14 sur la feuille de match, la faute à de trop nombreux cas de Covid-19 au sein du club.

Dans un début de match intéressant, les visiteurs cherchaient à ouvrir le score rapidement mais Dolberg butait sur Kolar (7e) alors que le centre de Pelmard n'était repris par personne (10e). Mais sans leur capitaine et roc défensif Dante, les Niçois affichaient quelques lacunes en défense et les locaux en profitaient. Après un contre favorable dans une action confuse, Kuchta se présentait face à Benitez et ouvrait le score (16e, 1-0). Heureusement, les Aiglons revenaient grâce à Gouiri, encore lui, qui ajustait le portier adverse (33e, 1-1). Malgré ce but, les joueurs de Patrick Vieira restaient fébriles derrière, et ils étaient encore sanctionnés. Après un sauvetage de Pelmard devant Holes, Sima redonnait l'avantage aux siens de la tête (43e, 2-1).

Tottenham et Kane en forme, l'AS Roma en feu

Avec ce but encaissé au pire moment, l'OGC Nice était donc mené à la mi-temps. Malheureusement, en deuxième période, les Aiglons n'arrivaient pas à sortir la tête de l'eau. Les locaux continuaient leur travail et Bambu devait s'interposer pour sauver les siens (48e). Benitez, lui, sortait une belle claquette sur un tir de Holes (50e). Les visiteurs souffraient et craquaient encore. Sur un centre en retrait, les défenseurs niçois se trouaient et Kuchta signait tranquillement un doublé (71e, 3-1). Derrière, les troupes de Patrick Vieira marquaient grâce à Ndoye (90e+3, 3-2) mais ça ne changeait rien. Battus par le Slavia Prague (2-3), les Aiglons se retrouvaient donc troisièmes dans le groupe C, avec autant de points que l'Hapoël Beer-Sheva.

Car dans l'autre rencontre de la poule, le Bayer Leverkusen est allé s'imposer au HaMoshava Stadium sur le score de 4-2. Un succès qui permet au club allemand de compter six points, comme le Slavia Prague. De son côté, Tottenham défiait Ludogorets et les hommes de José Mourinho ont fait le boulot (3-1) avec notamment un but de Harry Kane, son 200e en 300 matches avec la formation de Londres. Dans le groupe A, l'AS Roma recevait le CFR Cluj et les Giallorossi n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires du soir (5-0). Sinon, dans la poule E, le PSV Eindhoven a été surpris par le PAOK (4-1), alors que Benfica a décroché le nul contre les Rangers dans le groupe D (3-3).

Les résultats de 18h55 :

Groupe A

AS Roma 5-0 CFR Cluj : Mkhitaryan (2e), Ibanez (24e), Mayoral (34e, 84e), Pedro (89e)

Groupe B

Rapid Vienne 4-3 Dundalk : Ljubicic (22e), Arase (79e), Hofmann (87e), Demir (90e+1) ; Hoban (7e), McMillan (81e s.p, 90e+6 s.p)

Groupe C

Hapoël Beer-Sheva 2- 4 Bayer Leverkusen : Acolatse (11e, 25e) ; Bailey (5e, 75e), Dadya (39e, csc), Wirtz (88e)

Slavia Prague 3-2 OGC Nice : Kuchta (16e, 71e), Sima (43e) ; Gouiri (33e), Ndoye (90e+3)

Groupe D

Lech 3 -1 Standard de Liège : Skoras (14e), Ishak (22e, 48e) ; Lestienne (29e)

Benfica 3-3 Rangers : Goldson (2e, csc), Silva (77e), Nunez (90e+1) ; Goncalves (24e, csc), Kamara (25e), Morelos (51e)

Groupe E

PAOK 4 -1 PSV Eindhoven : Schwab (47e), Zivkovic (56e, 66e), Tzolis (58e) ; Zahavi (21e, s.p)

Omonia 0-2 Granada : Herrera (4e), Suarez Charris (64e)

Groupe F

Rijeka 1- 2 Napoli : Muric (13e) ; Demme (43e), Braut (62e, csc)

Real Sociedad 1-0 AZ Alkmaar : Portu (58e)

Groupe I

Sivasspor 2-0 Qarabag : Osmanpasa (11e), Kayode (88e)

Groupe J