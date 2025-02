Le Barça est prêt à prolonger Wojciech Szczesny

Alors que ses résultats sur le plan sportif peinent à satisfaire les supporters du FC Barcelone, Wojciech Szczesny pourrait voir son bail avec le club catalan être prolongé, selon Sport. Lui qui était sorti de sa retraite pour venir aider le club après la longue blessure de Ter Stegen a connu des passages difficiles, comme le match face à Benfica en Ligue des Champions, ou il a accumulé les bévues. Cependant, ses performances en Liga deviennent de plus en plus régulières, et le portier polonais retrouve son niveau d’antan.

La suite après cette publicité

La présence au club de Robert Lewandowski aide également à l’intégration de Szczesny, qui désormais fait office de mentor pour les jeunes gardiens du club, qui apprennent beaucoup auprès d’un joueur aussi expérimenté. Quoi qu’il en soit, ni le Barça ni Szczesny ne sont pressés. Le club sait que pour le gardien, ce n’est que le Barça ou la retraite, il comprend donc que le Polonais respectera le rythme du club, qui prendra une décision définitive au printemps.