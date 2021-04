RB Leipzig : Jesse Marsch sur le point de succéder à Julian Nagelsmann

Suite au départ de Julian Nagelsmann au Bayern Munich, le RB Leipzig va devoir se trouver un nouveau coach. Le club est-allemand a quelques pistes avec Oliver Glasner (VfL Wolfsbourg) ou encore Pellegrino Matarazzo (Stuttgart). Néanmoins, un autre nom tient la corde et celui-ci serait très proche des taureaux rouges.

La suite après cette publicité

Selon Bild et Kicker, le RB Leipzig aurait coché le nom de Jesse Marsch (47 ans) et un accord aurait été trouvé. Un choix loin d'être surprenant puisqu'il est le coach d'une autre formation du groupe Red Bull, le RB Salzbourg. Depuis deux ans en Autriche, l'entraîneur américain était d'ailleurs le coach des New York Red Bulls entre 2015 et 2018. Il avait aussi été l'adjoint de Ralf Rangnick à Leipzig entre 2018 et 2019.