Euro 2024, France : Youssouf Fofana se méfie de la Belgique

Ce lundi à 18h, l’équipe de France joue sa peau dans cet Euro 2024. Opposés à la Belgique en 8es de finale de la compétition, les Bleus n’auront pas le droit à l’erreur et n’auront pas le droit de sortir à ce stade de la compétition, celui qui leur avait été fatal lors de la précédente édition. Face à eux, les hommes de Didier Deschamps vont encore croiser la route des Diables Rouges. Alors qu’une rivalité naissante entre les deux nations existe depuis leur affrontement en demi-finale de la Coupe du monde 2018, la France a toujours su tirer son épingle du jeu face à son voisin, que cela soit lors du Mondial ou en Ligue des Nations 2021. Dès lors, il faudra remettre le couvert ce lundi et cela ne sera pas chose aisée selon Youssouf Fofana.

Interrogé par les médias de la FFF, le milieu de Monaco, peu utilisé jusque-là dans le tournoi, s’est dit excité pour le match, mais reste méfiant : «il y a de l’attente vu la qualité du groupe. On ne se met pas la pression et on veut atteindre nos objectifs. Je sais qu’avec la France, il y a un petit passif. Ca va être un beau derby. Ils sont troisièmes au classement FIFA donc c’est une grosse équipe avec des joueurs de classe mondiale. Le duel va être beau. Celui qui aura le plus envie passera. On doit mettre beaucoup de rythme et ils risquent de répondre. Au milieu de terrain, on a des éléments qu’ils n’ont pas forcément. On a des athlètes, des marathoniens. Il faudra montrer la solidité qu’on a depuis le début de la compétition. Maintenant, c’est une erreur et tu sors. La marge d’erreur est infime. Il ne faut pas se mettre plus de pression car ça reste un match de foot.»