Barça : les socios demandent la démission de Laporta !

Les motions de censure sont aussi à la mode de l’autre côté des Pyrénées. Ce dimanche 5 janvier, les groupes, plateformes et associations liés au club du Barça ont publié une lettre exigeant le départ de Joan Laporta et de son conseil d’administration et si cela n’arrive pas, ils n’excluent pas d’activer une motion de censure contre l’actuel président catalan. En raison, la mauvaise gestion des cas Dani Olmo et Pau Victor, toujours en attente d’une autorisation pour jouer sous le maillot barcelonais, mais également la non-signature de Thomas Heurtel pour la section basket.

Les associations de supporters ont par ailleurs pointé du doigt la gestion des comptes et des revenus du club sur la saison 2023/2024, ainsi que la difficulté du renouvellement du partenariat avec Nike qui s’en est ensuivi. Face à cette lettre officielle des socios du club, le président du Barça ne compte pas changer ses plans ou démissionner.