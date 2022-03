FC Barcelone : Xavi prend les choses en main dans l'opération Erling Haaland

La suite après cette publicité

On le sait, Erling Haaland (21 ans) se trouvait ces dernières heures à Munich. Pas pour négocier un futur transfert au Bayern mais pour poursuivre ses soins et passer des examens complémentaires. Au cours de ce déplacement, l'attaquant du Borussia Dortmund, auteur de 16 réalisations en 14 matches de Bundesliga cette saison, a visiblement reçu une visite de la plus haute importance.

Selon les informations de L'Esportiu, quotidien sportif catalan, Xavi et Jordi Cruyff, respectivement entraîneur et directeur technique du FC Barcelone, ont ainsi fait le voyage en Bavière ce mardi pour rencontrer le Norvégien. On n'en sait pas beaucoup plus sur le contenu de leur discussion, mais il s'agit là d'un signe fort de la volonté blaugrana de ne pas être hors-jeu dans ce dossier.

Un rendez-vous symbolique

On le sait : Joan Laporta aimerait beaucoup accueillir le Scandinave la saison prochaine. Et son transfert ne sera pas insurmontable sur le plan financier puisqu'il dispose d'une clause libératoire fixée à 75 M€ pour cet été. Oui, mais voilà, la concurrence est rude et il n'est pas sûr que le Barça, qui a dû demander des efforts à plusieurs de ses stars ces derniers mois, puisse s'aligner sur les propositions adverses.

Le Real Madrid et Manchester City apparaissent en effet se dégager dans la lutte pour le n° 9 et ont, à ce jour, des arguments financiers beaucoup plus solides que les pensionnaires du Camp Nou. Qui sait, peut-être que le coach catalan a trouvé d'autres arguments pour convaincre Erling Halaand de finalement s'engager avec le Barça l'été venu. L'intention est en tout cas bel et bien là. Et selon la radio espagnole Onda Cero, l'optimisme est même de mise dans les bureaux barcelonais...