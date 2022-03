Le Real Madrid a ciblé son nouveau rival pour Erling Haaland

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé est dans toutes les têtes au Real Madrid. Le club cherche à le recruter à tout prix pour la saison prochaine depuis un long moment déjà. Tout semblait être en bonne voie entre sa fin de contrat au PSG et ses envies d'ailleurs déclarées l'été dernier mais de nouveaux éléments ont intégré la réflexion du Français. Il ne semble plus si certain que cela de quitter Paris cet été et étudierait les options qui s'offrent à lui.

Voilà qui contraint la Casa Blanca à prendre ses précautions. Mbappé ira vraisemblablement au Real un jour durant sa carrière mais quand ? Le club espagnol veut recruter un attaquant la saison prochaine et si ce n'est pas le champion du monde 2018, ça sera Erling Haaland, dont la clause du Borussia Dortmund est toujours de 75 M€. Pour l'émission El Chiringuito, c'est même certain. Le Norvégien a de très grandes chances de porter le maillot blanc du Real Madrid en 2022/2023 seulement, outre les légers doutes sur le physique de l'avant-centre, il reste un obstacle.

Manchester City, le vrai rival du Real Madrid

D'après le présentateur Josep Pedrerol, toujours bien informé quand il s'agit d'évoquer les rumeurs autour du club de la capitale, ce n'est pas le FC Barcelone qui posera problème. Selon lui, les Catalans ne sont pas vraiment des rivaux dans ce dossier, malgré le souhait de Xavi de ramener le joueur du Borussia Dortmund au Camp Nou. C'est plutôt vers l'Angleterre et la Premier League qu'il faut se tourner. Plus précisément du côté de Manchester City où Haaland a la cote depuis longtemps.

Entre les Citizens et le Real, il s'agirait même de la grande finale. Le club anglais a besoin d'un attaquant depuis le départ de Sergio Agüero. Il n'a pas réussi à faire venir Harry Kane l'été dernier et ferait du Norvégien sa cible prioritaire. Et puis ça ne sera pas vraiment un problème d'argent pour le champion d'Angleterre en titre. Pour autant, les Merengues semblent confiants dans ce dossier car ils ont pris quelques longueurs d'avance entre la préférence du joueur de filer en Espagne et des négociations démarrées bien en amont.