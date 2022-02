FC Barcelone : les deux joueurs qu'exige déjà Xavi pour cet été

La suite après cette publicité

On peut le dire, l'ambiance est plutôt joyeuse à Barcelone en ce moment. Les troupes de Xavi Hernandez ont enchaîné quelques bons résultats ces dernières semaines, et surtout, ont enfin montré de belles choses sur le terrain. Les recrues hivernales y sont pour beaucoup, puisqu'elles sont déjà performantes, alors que la jeunesse dorée de l'équipe continue d'impressionner tout le monde.

Mais l'ancien milieu de terrain de la Roja sait que tout cela risque de ne pas être suffisant pour revenir tout en haut de la pyramide du football, d'abord en Espagne, puis en Europe. Ainsi, il aurait demandé deux joueurs à son président Joan Laporta en vue de la saison prochaine. Si RAC1 en parlait déjà plus tôt dans la semaine, Sport confirme ce dimanche.

Le Barça y croit

Il s'agit tout d'abord de Kalidou Koulibaly, devenu l'option numéro 1 en défense. Le roc défensif napolitain est considéré comme un joueur de garanties, et serait en plus moins cher que d'autres options comme Jules Koundé. Mundo Deportivo indique cependant que Naples commencerait à négocier autour des 70 millions d'euros, montant prohibitif pour les Barcelonais.

Le deuxième joueur réclamé par le Catalan n'est autre qu'Erling Haaland. Dans ce duel avec le Real Madrid, qui est convaincu de pouvoir attirer le Norvégien et Kylian Mbappé, les Barcelonais restent confiants. L'argent ne serait pas un problème dans cette histoire, et Joan Laporta est prêt à tout pour mener l'opération à bon port. Deux renforts prioritaires donc, alors que le club s'active aussi sur des pistes secondaires comme celles menant à César Azpilicueta et Andreas Christensen...