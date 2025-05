Ángel Di María va rester au Benfica pour la Coupe du Monde des Clubs

«C’était mon dernier match de championnat avec ce maillot et je suis fier d’avoir pu le porter à nouveau. Il y a encore une finale dimanche et nous allons y aller avec toute notre envie et notre joie de la gagner. Ensemble comme toujours. Merci pour votre soutien». Quelques minutes après le match nul concédé à Braga, Angel Di Maria a confirmé, samedi soir, qu’il quitterait bien le club lisboète à l’issue de la saison actuelle. Pour autant, l’ancien Parisien va rester au Benfica quelques semaines supplémentaires.

En effet, le club lisboète a annoncé, ce lundi que l’Argentin de 37 ans allait disputer la Coupe du Monde des Clubs en juin. Benfica doit affronter lors de la phase de poules Boca Juniors, Auckland City et le Bayern Munich. Avant ça, Di Maria sera aussi de la partie pour la finale de Coupe du Portugal, dimanche contre le Sporting. Après ces deux rendez-vous, il quittera le club portugais.