Après avoir sorti la collection « Tailored for Sports » pour l’Olympique de Marseille, Puma a conçu la même collection pour deux de ses plus grosses écuries: l’AC Milan et Manchester City.

Les nouvelles collections se composent d’un tee-shirt, d’un sweat à col, d’une veste, d’un blouson à demi-zippé et d’un pantalon de survêtement. Tant du côté anglais qu’italien, les pièces mélangent une base noire classique avec des graphismes modernes qui jouent avec les couleurs des clubs. Les Citizens ont opté pour du vert kaki associé au noir et blanc tandis que les Rossoneris combinent le rouge et le noir, avec des touches de blanc.

Les insignes de l’équipementier allemand et des deux clubs se mélangent habilement. Les collections Puma AC Milan et Manchester City « Tailored for Sports 2020-2021 » sont disponibles à la vente sur les boutiques en ligne des deux clubs et sur le site Puma.com. Les prix oscillent entre 45 euros pour le t-shirt, et 110 euros pour s’offrir la veste zippée.