Rennes : le malaise Amine Gouiri commence à enfler

Intrinsèquement, Amine Gouiri est sûrement l’un des joueurs les plus techniques de Ligue 1. Pur produit de la formation de l’OL, l’attaquant racé avait été vendu à Nice à l’été 2020 après n’avoir jamais vraiment eu sa chance à Lyon. Gêné par une rupture des ligaments croisés à l’été 2018 lors de la saison qui aurait pu lui permettre d’exploser avec les Gones, le natif de Bourgoin-Jallieu a finalement pris son envol pour la Côte d’Azur. Un pari réussi tant son passage chez les Aiglons aura été une franche réussite. Auteur de 28 buts et 18 passes décisives en 89 rencontres sous les couleurs du Gym, Gouiri a rejoint Rennes à l’été 2022.

Même si son choix ne traduisait pas une réelle progression dans sa carrière, aller à Rennes pouvait représenter un tremplin idoine pour ensuite signer dans un meilleur club comme ce fut le cas pour de nombreux joueurs qui avaient explosé sous les couleurs bretonnes par le passé. Finalement, après une première saison réussie avec 15 buts en Ligue 1, le dernier exercice a été plus délicat pour l’attaquant. Avec seulement sept petites réalisations dans l’élite, Amine Gouiri a eu du mal à vraiment s’imposer comme un titulaire inamovible avec les pensionnaires du Roazhon Park. Et cette saison, la recrue la plus chère de l’histoire du SRFC peine à retrouver un niveau satisfaisant.

En effet, buteur en ouverture face à son club formateur (3-0), l’Algérien n’a plus marqué depuis. Pire encore, il a même été mis sur le banc au profit d’un 3-4-3 qui fait la part belle à un trio Gronbaek-Kalimuendo-Blas. Une situation difficile à digérer pour le droitier. Promis à un rôle de leader de l’attaque suite au départ de Martin Terrier, Gouiri estime que les dirigeants n’ont pas tenu leur parole à son égard comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Formé au poste de buteur, l’ancien Niçois paye également une polyvalence qui le dessert sûrement. En parallèle de ses prestations en demi-teinte avec Rennes, Gouiri brille avec l’Algérie où Petkovic lui donne beaucoup de liberté sur le front de l’attaque. Lors du dernier rassemblement, le numéro 10 rennais a inscrit un but face au Togo avant de provoquer le penalty de la victoire contre ce même adversaire quatre jours plus tard.

Un double visage frustrant et qui pose forcément certaines questions sur son avenir en Bretagne. De quoi sera faite la saison du joueur de 24 ans à Rennes ? Interrogé sur son joueur ces dernières semaines, Julien Stéphan avait laissé entendre qu’il en attendait plus de son joueur pour lui donner une nouvelle chance en tant que titulaire : «ce sont les performances qui dictent les choix, c’est ça le plus important. Il n’y a rien d’écrit en avance, c’est le terrain qui détermine les choix et les options qu’on peut avoir. Où on l’attend tous, c’est dans la régularité, soulignait son coach en août. Il a des jambes, peut répéter les courses, une bonne première touche, est percutant, peut marquer des buts et faire des dernières passes, il a tout.» Réponse dès ce samedi sur la pelouse de Brest (17h).