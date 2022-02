FC Nantes - PSG : les compositions sont là

La 25e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un duel entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Canaris optent pour un 3-4-3 avec Alban Lafont dans les cages derrière Dennis Appiah, Jean-Charles Castelletto et Nicolas Pallois. Les rôles de pistons sont assurés par Osman Bukari et Quentin Merlin tandis qu'Andrei Girotto et Pedro Chirivella se retrouvent dans l'entrejeu. Seul en pointe, Ludovic Blas est accompagné de Randal Kolo-Muani et Moses Simon en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, le Paris Saint-Germain s'articule dans un 4-3-3 avec Keylor Navas comme dernier rempart. Devant lui, Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Juan Bernat forment la défense. Marco Verratti est positionné en sentinelle auprès de Georginio Wijnaldum et Idrissa Gueye. Lionel Messi et Neymar Junior sont associés à Kylian Mbappé en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

FC Nantes : Lafont - Appiah, Castelletto, Pallois - Bukari, Girotto, Chirivella, Merlin - Kolo-Muani, Blas, Simon

Paris Saint-Germain : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Wijnaldum, Gueye, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar