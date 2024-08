Cristiano Ronaldo ouvre la porte à un retour en Europe

C’est jour de tirage de Ligue des Champions, et pas n’importe quel tirage puisqu’il s’agit du nouveau format avec 36 équipes tirées automatiquement par ordinateur. Et pour marquer le coup l’UEFA a invité l’un des meilleurs ambassadeurs de sa compétition phare en la personne de Cristiano Ronaldo. Avec 140 buts marqués, le Portugais reste à ce jour le meilleur artilleur de l’histoire de la C1 et il n’écarte pas l’idée d’un retour un jour. Joueur d’Al-Nassr depuis 18 mois maintenant, CR7 n’a pas fermé la porte pour revenir disputer la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

«C’est avant tout un plaisir d’être ici et pour cette récompense qui me touche énormément. La Ligue des Cgampions, c’est ce qui se fait de mieux. J’ai eu tellement de plaisir à jouer cette compétition. Cette musique, c’était toujours spécial, de la gagner plusieurs fois. J’ai de bons souvenirs. Vous savez le football, et nous même, nous sommes une somme de souvenirs. Ils sont tous bons pour moi. Je n’ai pas de regret d’avoir quitté la Ligue des Champions, mais, sait-on jamais (pour revenir). On verra bien ce qu’il advient», réagit la star portugaise.