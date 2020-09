OGC Nice-PSG : les compositions officielles

Quatre jours après avoir arraché un premier succès face à Metz, le PSG repart au combat, toujours avec la gueule cassée. Le champion de France bricole encore, en déplacement à Nice ce dimanche (match à suivre en live commenté, coup d'envoi à 13h). À nouveau privé de nombreux éléments pour cause de suspension (Neymar, Paredes, Kurzawa et Diallo) d'un pépin physique (Kehrer) et d'une longue blessure (Bernat), Thomas Tuchel va innover pour la 4ère fois en autant de matches cette saison. Le technicien allemand récupère toutefois Florenzi, Verratti et Mbappé. Dans le 4-4-2 prévu par Tuchel, le champion du monde démarre sur le front de l'attaque, aux côtés de Icardi. Navas enchaîne une seconde titularisation, alors qu'en défense, pas de surprise, au vu des forces en présence. Florenzi et Bakker occuperont les côtés alors que le duo Marquinhos-Kimpembe sera présent dans l'axe. Sur les ailes du milieu de terrain, on retrouve l'étincelant Di Maria et Draxler, alors qu'au centre Verratti est associé à Gueye.

Du côté des Aiglons, on a quelques soucis. Patrick Vieira déplore les absences de Nsoki, Dolberg et Claude-Maurice, tous testés positifs au covid-19. Il aligne au coup d'envoi un 4-3-3 avec Benitez dans le but, une défense composée d'Atal, Pelmard, Dante et Lotomba qui prend la place de Kamara au poste de latéral gauche. L'ancien Rémois est pressenti pour démarrer un cran plus haut pour accompagner Lopes et Gouiri en attaque. Enfin, Nice devrait retrouver le même milieu que lors de la défaite à Montpellier, à savoir Thuram, Schneiderlin et Lees-Melou.

Les compositions officielles :

Nice : Benitez - Atal, Pelmard, Dante, Lotomba - Thuram, Schneiderlin, Lees-Melou - Lopes, Gouiri, Kamara

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Di Maria, Verratti, Gueye, Draxler - Icardi, Mbappé