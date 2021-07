Atlético de Madrid : Diego Simeone envoie du lourd sur Antoine Griezmann, Saúl Ñíguez et João Félix

Antoine Griezmann ne jouera pas à l'Atlético de Madrid la saison prochaine. Du moins, du moment que la situation ne change pas. L'échange entre le Barça et l'Atlético est finalement tombé à l'eau, et Saúl ne prendra pas la direction de Barcelone. Dans un entretien accordé à AS, le coach colchonero Diego Simeone a logiquement été interrogé sur la situation de l'attaquant tricolore.

« J'ai une très bonne relation avec lui, au-delà du côté sportif, mes filles jouent avec ses enfants. En plus de tout ce qu'il a donné à l'Atlético, je veux que ça se passe bien pour lui à Barcelone, c'est un joueur extraordinaire. À Barcelone, en faisant des saisons en dessous de son niveau, il ne marque jamais moins de vingt buts. Ses stats sont importantes et j'espère qu'il pourra montrer le joueur qu'il a été à l'Euro, au Mondial, pendant les cinq années avec nous. Je n'attends rien d'autre que sa réussite à Barcelone », a lancé le tacticien argentin.

Saúl peut partir, pas João Félix

« Nous nous parlons (le transfert, NDLR), on parle avec le club, il y a des positions à améliorer dans l'équipe, nous avons besoin d'un attaquant. Un autre joueur viendra si ce n'est pas Griezmann. Le club prendra la meilleure décision financière », a-t-il lancé sur l'avenir du Français, avant d'évoquer le cas Saúl : « il est très important pour nous, parce qu'il peut jouer latéral, ailier, milieu, dans un double pivot... Il nous apporte plein de situations où on peut compter sur lui. Sans faire sa meilleure saison, on a compté sur lui. J'ai parlé avec lui. "Si tu restes, tu vas travailler comme d'habitude, et si tu veux partir, on ouvrira la porte". On lui a tout donné, il nous a tout donné. S'il doit partir, je l'embrasserai, je lui souhaite le meilleur ».

Un départ du milieu de terrain espagnol reste donc d'actualité, malgré l'échec de l'opération Griezmann. Il conserve une très belle cote en Angleterre notamment. En revanche, pour João Félix, il a plus ou moins fermé la porte. « Il a montré de belles choses pendant ses deux premières années, d'août à décembre il a fait une très très bonne saison. La blessure est apparue ensuite, pour un joueur comme ça c'est difficile. Dribbler, les contacts, c'est difficile avec une cheville fragile. Il a été courageux. On espère qu'il sera régulier la saison prochaine. Pour le club, c'est clair. On a la force de garder nos joueurs, c'est merveilleux, et on souhaite que le moins de joueurs possible partent », a ainsi affirmé le Cholo, qui s'est montré très satisfait des arrivées de Rodrigo de Paul et de Marcos Paulo. Pas de doutes, il espère encore remporter des titres la saison prochaine.