Portugal : Pedro Neto forfait pour la Coupe du monde

Très gros coup dur pour Wolverhampton, Pedro Neto et le Portugal... Les Wolves ont, en effet, annoncé ce vendredi que l'ailier gauche portugais de 22 ans devrait subir une intervention chirurgicale à une cheville, sans donner de durée d'indisponibilité précise. Son absence au Qatar est cependant déjà actée. Le club précise que les divers examens passés par le joueur ont révélé que les ligaments de la cheville étaient touchés, rendant l'opération inévitable.

«Le joueur de 22 ans a été forcé de quitter le terrain lors de la défaite, face à West Ham et les spécialistes ont confirmé que la blessure nécessitait une intervention chirurgicale. Pedro a subi une blessure à la cheville, samedi, où il s’est tendu les ligaments latéraux. Après une évaluation plus approfondie et un avis de spécialiste cette semaine, il est prévu qu’il subisse une intervention chirurgicale. Cela signifie que, malheureusement, il ne sera pas apte pour la prochaine Coupe du monde», précise le communiqué du club anglais.