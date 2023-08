Accord total entre l’OM et Anderlecht concernant Michael Murillo

Malgré une petite blessure contractée avec sa sélection du Panama en quarts de finale de la Gold Cup au début du mois de juillet dernier, les plans de Michael Murillo ne vont finalement pas être bousculés. Décrié depuis plusieurs mois maintenant du côté du RSC Anderlecht malgré de bonnes performances sur la scène européenne avec la formation bruxelloise, le joueur de 27 ans était poussé vers la sortie par ses dirigeants. L’international panaméen va donc quitter la Belgique dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

Arrivé à Bruxelles en 2020 en provenance de New York contre un chèque de 680 000 euros, Michael Murillo a vécu une dernière saison assez compliquée à Anderlecht. Plus apprécié à sa juste valeur au Lotto Park malgré une activité incessante sur le flanc droit de la formation bruxelloise, lors des soirées européennes du Sporting notamment, le défenseur a attisé la convoitise de plusieurs équipes européennes. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Mauves, l’avenir du joueur panaméen semblait donc s’écrire loin de la Belgique.

À lire

Brest pousse pour égaliser, Marseille résiste !

Accord total entre l’OM et Anderlecht

Si le Celta de Vigo faisait un temps partie des clubs évoqués pour attirer l’arrière latéral, et que l’Inter Milan était espéré, c’est bel et bien l’Olympique de Marseille qui a pris une option dans ce dossier. En effet, Michael Murillo devrait bientôt s’engager avec le club phocéen alors qu’un accord total a été trouvé entre les dirigeants olympiens et leurs homologues belges concernant son transfert dans le Sud de la France, comme cela a pu être relayé dans la presse ces dernières heures par Fabrizio Romano et confirmé par RMC Sport.

La suite après cette publicité

Seulement trois ans après son arrivée du côté d’Anderlecht, Michael Murillo devrait donc bientôt faire ses valises pour rejoindre l’Olympique de Marseille même s’il reste encore quelques détails à régler avant que le joueur panaméen rejoigne définitivement la Côte d’Azur. En tout cas, le défenseur droit pourrait donc rapporter quelques millions à la formation bruxelloise. Affaire à suivre donc…