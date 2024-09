Real Madrid : la stat peu flatteuse de Kylian Mbappé

Cet été, Kylian Mbappé (25 ans) a rejoint le Real Madrid. Un club où il commence à prendre ses marques, lui qui a déjà marqué 6 buts et délivré 1 passe décisive en 8 apparitions toutes compétitions confondues. Mais le Français peut encore s’améliorer dans d’autres domaines comme l’a expliqué El Chiringuito hier soir. La célèbre émission espagnole s’est intéressée à certaines statistiques. Ainsi, El Chiringuito a révélé que KM9 est le joueur qui parcourt le moins de kilomètres en Liga parmi les 4 fantastiques du Real Madrid.

Le capitaine des Bleus affiche une moyenne de 8,7 km par rencontre. C’est moins que Rodrygo (9,9 km), Vinicius Jr (9,4 km) et Jude Bellingham (9,3 km). Ce n’est pas forcément une surprise, puisque Mbappé évolue en tant que numéro 9 et n’est pas connu pour être un joueur qui fournit beaucoup d’efforts défensivement. Il faut également noter que Lucas Vazquez est celui qui parcourt le plus de kilomètres en moyenne dans l’équipe merengue (11,4 km). Toutefois, Mbappé se rattrape puisqu’il est le Madrilène le plus rapide de son équipe selon le média espagnol.