OL - FCSB : les compos sont là !

Il n’y a plus qu’à conclure pour voir les quarts ! L’OL a probablement fait le plus dur dans son huitième de finale de Ligue Europa face aux Roumains du FCSB, en allant s’imposer à Bucarest 3-1 au match aller. Avec 5 victoires en 6 matches toutes compétitions confondues, les Rhodaniens vivent une belle période dans cette saison 2024/25.

Pour cette affiche, Fonseca - qui pourra tenir sa place sur le banc - aligne Mikautadze devant, épaulé par Cherki et Nuamah. Tolisso, Tessmann et Veretout forment le milieu, Maitland-Niles et Abner protègent les couloirs. La charnière Mata-Niakhaté est devant Perri. Ce match sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato, coup d’envoi à 21h !

Les compositions

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tolisso (cap.), Tessmann, Veretout - Cherki, Mikautadze, Nuamah

FCSB : Zima - Cretu, Ngezana, Dawa, Radunovic - Chiriches, Sut (cap.) - Stefanescu, Edjouma, Toma - Baluta