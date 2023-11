Qualifs CdM 2026 : le Maroc domine la Tanzanie

Le Maroc lançait véritablement sa campagne de qualifications pour le Mondial 2026 à l’occasion d’un déplacement en Tanzanie. La soirée a mal débuté avec un penalty manqué par Hakimi (3e) mais les hommes de Walid Regragui ont fini par s’imposer 2-0.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Maroc 3 1 2 1 0 0 2 0 4 Tanzanie 3 2 -1 1 0 1 1 2

Une réalisation de Ziyech (28e) et un but contre son camp de Mwamnyeto (53e) ont suffi pour prendre la tête du groupe E, à égalité de points avec le Niger, qui a battu la Zambie (2-1), et la Tanzanie, qui eux, ont joué deux fois déjà.