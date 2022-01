PSG : dégraissage chez les jeunes du club

Le PSG qui axe sont mercato hivernal sur le dégraissage de son effectif, ne devrait pas seulement dégraisser chez les pros, mais aussi chez les jeunes du club. Selon RMC Sport, le Paris Saint Germain souhaiterait trouver des solutions pour offrir du temps de jeu aux jeunes joueurs de son l’effectif. Cela concernerait principalement les joueurs des générations 2001 et 2002 qui ne peuvent plus évoluer avec les moins de 19 ans et qui n’auront pas leur chance cette saison avec l’équipe pro, à la différence de Édouard Michu ou de Xavi Simons qui joue de temps en temps dans l’équipe de Mauricio Pochettino.

Seraient concernés par ce projet de dégraissage qui s’effectuerait principalement sous la forme de prêts, Alexandre Fressange (attaquant/2001), Teddy Alloh (latéral gauche/2002), Massinissa Oufella (milieu de terrain/2001), Tidjany Chabrol (milieu offensif/2002) et Anfane Ahamada (milieu défensif/2002). Mais aussi, les milieux de terrain Nathan Bitumazala (2002), Samuel Noireau-Dauriat (2003) et les défenseurs nés en 2004 Lenny Manisa et Jordan Monteiro.