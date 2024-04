Al-Ittihad : l’auteur des coups de ceinture sur Hamdallah a été arrêté

Hier soir, Al-Ittihad s’est incliné face à Al-Hilal en finale de la Super Coupe d’Arabie saoudite (4-1). Pendant les célébrations, on a assisté à une scène lunaire. En effet, le coéquipier de KB9, Abderrazak Hamdallah, a envoyé de l’eau à un supporter adverse présent en tribunes. Ce dernier a répondu en lui donnant des coups de ceinture. Plusieurs personnes, dont des joueurs, se sont interposées pour stopper cette agression filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Ce vendredi matin, Goal Arabia et le journal Al-Sharq Al-Awsat expliquent que le supporters d’Al-Hilal a été arrêté par les forces de polices et a été déféré devant les autorités. De son côté, Arriyadiyah indique qu’Abderrazak Hamdakkah et son agresseur ont renoncé chacun à toute action en justice. Malgré cela, Goal Arabia précise que le Marocain pourrait bien être sanctionné en Arabie saoudite par la commission de discipline et d’éthique. Il risque une suspension de deux matches et il devrait régler une amende de 5000 euros.