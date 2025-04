Le PSG s’apprête à perdre l’une de ses pépites

Grand espoir du PSG et même apparu à une reprise cette saison en Coupe de France, Axel Tape ne devrait pas poursuivre l’aventure avec son club formateur, où il arrive à la fin de son bail. C’était à craindre depuis quelques semaines et l’apparition de premières rumeurs l’envoyant en Allemagne et c’est confirmé ce soir par RMC. Le milieu de terrain de 17 ans est suivi par le Bayer Leverkusen et l’Eintracht Francfort, en plus de Tottenham.

Celui qui avait titulaire face à Espaly ne signera pas son premier contrat professionnel avec le PSG, où sa place dans l’effectif ne peut pas être garantie. D’autant qu’un débat en interne existe sur le véritable poste du joueur. Lui se voit un avenir en défense centrale là où l’état-major parisien le considère davantage comme un milieu de terrain.