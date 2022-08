OL : Thiago Mendes veut que Lucas Paqueta reste

Ce vendredi, Thiago Mendes était de passage en conférence de presse. Le Brésilien, positionné en défense centrale cette saison, a été invité à s'exprimer au sujet du potentiel départ de Lucas Paqueta à West Ham. L'ancien joueur de Lille s'est montré très clair sur le sujet.

«En ce moment, il est avec nous. Il s'entraîne, donne le maximum et il est focalisé sur le match et les entraînements. Je ne sais pas s'il va partir. C'est un bon joueur. Il nous aide beaucoup et j'espère qu'il restera pour développer son football. C'est un joueur qui parle beaucoup, mais sur cette question il n'en parle pas. Il n'évoque pas un éventuel départ. Il est focalisé sur le match.» Le message est passé.