Ligue 3 : une nouvelle ère pour le football français dès 2026 ?

Une nouvelle révolution pour le football tricolore ? Le projet de création d’une Ligue 3 professionnelle, évoqué depuis plusieurs années déjà, semble enfin sur le point de se concrétiser. Initiée au départ par des dirigeants de Ligue 2 et de National, cette nouvelle division pourrait ainsi voir le jour dans les prochaines années, marquant une étape importante dans le développement du football en France. Cette Ligue 3 vise à professionnaliser le troisième échelon du football français, longtemps resté dans l’ombre des deux premières divisions. Plusieurs présidents de clubs se sont mobilisés pour défendre cette idée, voyant dans la concrétisation de ce projet un levier indispensable pour améliorer la compétitivité et la viabilité financière des équipes évoluant en National.

Lundi 7 octobre, une nouvelle étape clé a ainsi été franchie lors d’une rencontre entre les dirigeants des clubs de troisième division et les instances. Dans un communiqué commun, les clubs de National ont expliqué avoir reçu le soutien de la Fédération française de football (FFF) et avoir déjà rencontré Paul-Hervé Douillard, directeur de la Ligue féminine professionnelle, pour échanger sur la naissance de ce récent championnat, qui pourrait de fait servir de base à une Ligue 3 professionnelle. D’autres travaux préliminaires seraient également en cours.

Un lancement prévu dès 2026 ?

L’ambition est désormais d’accélérer la création de cette nouvelle division, avec un lancement possible dès la saison 2026-2027. Le changement de nom du championnat, passant de National à Ligue 3, pourrait toutefois devenir effectif dès la saison prochaine. Dans leur communiqué, les clubs de National précisent aussi que ce projet s’inscrit «dans l’intérêt du football français dans son ensemble», afin de le rendre «plus ambitieux et performant dans le futur». Mais cette ambition devra s’assortir d’un développement important en termes d’infrastructures et de moyens.

De nombreux clubs de troisièmes divisions ne disposent, en effet, toujours pas des mêmes aménagements en termes de terrain ou alors de centre de formations. Au niveau des revenus, les disparités sont également encore importantes entre le haut et le bas de tableau. Phillipe Diallo a par ailleurs, soulevé ce problème il y a quelques semaines. «Mécaniquement, le National est de plus en plus formé par des clubs avec des statuts professionnels, les conditions sportives sont celles d’une Division de haut niveau, mais qui manque de revenus pour être une vraie ligue pro, a-t-il expliqué. La question est aujourd’hui d’accompagner le développement des ressources de cette Division pour en faire une réelle ligue pro». Enfin, les droits TV, un temps détenus par Canal+ et DAZN, seront aussi au cœur d’importantes discutions avant le lancement officiellement de la Ligue 3. Sans ces derniers, la viabilité économique d’une telle entreprise pourrait être insuffisante sur le long terme.