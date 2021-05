Man City : Kevin De Bruyne revient sur la victoire face au PSG

La suite après cette publicité

Lors des demi-finales de Ligue des champions, Manchester City a surclassé le PSG et s’est enfin qualifié pour la finale. Une délivrance pour une équipe qui avait longtemps cherché à atteindre cet objectif sans jamais y parvenir. Dans un entretien accordé à Sky Sports, Kevin De Bruyne (29 ans) est revenu sur la victoire face à Paris. La qualification était inévitable au vu du scénario du match selon lui.

« À la fin du match, je n’étais pas nécessairement soulagé. Pourquoi ? Parce que la façon dont le match s'est déroulé, surtout après le carton rouge, vous savez que vous avez le sentiment qu'il y a une grande chance que vous ne perdiez plus. Plus on approchait du coup de sifflet, plus on était excité de savoir que l'on allait jouer la finale. »