OL : Nemanja Matic bluffe déjà tout le monde !

Cet hiver, Nemanja Matic a vécu presque tous les hauts et les bas qu’un footballeur peut vivre quand vient l’heure du mercato. Peu à son aise en Bretagne, le milieu de terrain de 35 ans a souhaité plier bagages six mois seulement après son arrivée en provenance de l’AS Roma. Là-bas déjà, le comportement du Serbe n’avait pas vraiment été du goût de José Mourinho, qui n’avait pas apprécié qu’il négocie avec les Rennais dans son dos. Six mois plus tard, l’ancien joueur de Chelsea et de Manchester United a décidé une nouvelle fois de s’en aller. Rapidement, l’Olympique Lyonnais s’est positionné pour l’accueillir. Problème, le Stade Rennais ne comptait pas ouvrir la porte à son joueur. Encore moins pour renforcer un gros poisson de Ligue 1.

Une première très convaincante

Le début d’un long feuilleton avec un bras de fer, un vrai-faux départ pour Londres, un communiqué incendiaire du SRFC et une cour assidue de plusieurs clubs. Finalement, tout est rentré dans l’ordre fin janvier. Rennes a fini par céder et le joueur a pu rejoindre Lyon pour passer sa visite médicale, signer son contrat jusqu’en 2026 et assister à la rencontre entre son nouveau et son ancien club le 26 janvier (défaite 3-2). Le lendemain, les Gones ont officialisé sa signature pour 2,6 M€. Heureux, le Serbe a avoué être prêt à jouer face à l’OM. «Je me sens prêt et motivé. On verra si le coach décide de me faire jouer. Je veux juste aider l’équipe pour qu’ensemble, on change les choses et qu’on recommence sur quelque chose de mieux la saison prochaine.»

Un discours qui a séduit Pierre Sage, visiblement ravi des premiers pas de son joueur aux entraînements. Il a donc débuté son aventure lyonnaise par un Olympico dimanche soir. De quoi le mettre directement dans le bain. Préféré à Corentin Tolisso, il a été associé à Maxence Caqueret au milieu dans le 3-4-3. Numéro 31 sur le dos, il s’est vite fait remarquer avec une frappe à ras de terre à la 3e minute de jeu. On l’a vu ensuite multiplier les courses et évoluer assez bas par moment, afin d’être face au jeu et distribuer les passes à ses coéquipiers comme Tagliafico (9e). Sa présence a aussi permis de décharger en partie Caqueret, plus libre et plus sollicité offensivement.

Sage, Lacazette et les supporters sont charmés

Matic a également donné de la voix, replacé certains coéquipiers. Cela fait du bien dans une équipe en manque de leaders. Serein et juste dans ses passes, il a poursuivi sur sa lancée en seconde période. Calme quand l’OM mettait la pression, il a su ressortir proprement les ballons chauds et occuper ce rôle de plaque tournante de l’équipe. Rugueux dans les duels (Ounahi s’en souvient, 61e, carton jaune), le Serbe a eu globalement peu de déchets (77e, perte de balle). Il a finalement été remplacé par Paul Akouokou à la 81e. Une première très intéressante pour Matic qui a récolté la note de 6,5 de la part de la Rédaction FM. Après la rencontre, il a été encensé par tout son club.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Marseille 29 20 6 7 8 5 28 22 15 Lyon 19 20 -13 5 4 11 20 33

En conférence de presse, Pierre Sage a confié : «dans la lignée de ce qu’on avait vu avant qu’il vienne. Il a une capacité à s’adapter très rapidement. À la fin du match, je lui ai donc souhaité la bienvenue à Lyon dans de bonnes conditions.» Son capitaine, Alexandre Lacazette a aussi été emballé. «Il nous a apporté toute son expérience, du calme au milieu de terrain. Il a plutôt bien joué je pense. Il a contrôlé quand il fallait. Donc ça fait du bien. Je pense que c’est surtout le travail de tout le monde qui est à noter ce soir.» Comme les supporters, l’OL est déjà fou de sa recrue hivernale. Matic aura une nouvelle occasion de se mettre en évidence mercredi face à Lille en Coupe de France.