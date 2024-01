Nemanja Matic rejoint enfin l’Olympique Lyonnais !

C’est enfin la fin d’un feuilleton en Bretagne… et entre Rhône et Saône. Le personnage principal de cette série trépidante ? Nemanja Matic. Tout juste arrivé à Rennes l’été dernier après un bras de fer avec l’AS Roma, le milieu de terrain serbe venait apporter une expérience non négligeable à une formation bretonne rajeunie. Oui mais voilà, malgré des premiers mois intéressants entre la Ligue 1 et la Ligue Europa, l’ancien de Manchester United et Chelsea a demandé son départ du Roazhon Park.

Malheureusement pour le SRFC, la raison de son envie de partir n’est pas sportive. Pour expliquer ce choix, l’international des Aigles (48 sélections, 2 buts) a évoqué les problèmes rencontrés par sa famille pour s’adapter à la ville bretonne. Un club, qui plus est en Ligue 1, est prêt à l’accueillir pour profiter de son vécu européen : l’Olympique Lyonnais. Et après plusieurs semaines de discussions, les deux clubs se sont finalement mis d’accord pour le transfert du joueur de 35 ans.

De l’expérience au milieu

En effet, l’OL vient d’annoncer l’arrivée de Nemanja Matic via un communiqué sur son site officiel : «L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée de l’international serbe, Nemanja Matić, en provenance du Stade Rennais, jusqu’au 30 juin 2026. Le montant du transfert s’élève à 2,6 M€. Milieu défensif gaucher d’1,94m, doté de grandes qualités physiques et techniques, l’international serbe (48 sélections) a également porté les couleurs de l’AS Rome atteignant notamment la finale de l’Europe League en mai dernier, sa deuxième participation à une finale personnelle après celle disputée avec Manchester en 2021. (…) L’Olympique Lyonnais est ravi d’avoir réussi à attirer un joueur aussi charismatique et expérimenté que Nemanja Matić au sein du club.»

Avec plus de 250 matches en Premier League et presque 100 matches de Coupe d’Europe dans sa carrière professionnelle, le natif de Šabac viendra amener de la bouteille à un entrejeu trop jeune afin d’assurer le maintien le plus vite possible aux Gones, actuels 16es et barragistes du championnat. Le joueur de 35 ans a d’ailleurs montré qu’il pouvait enchaîner les matches à son âge, avec déjà 19 rencontres disputées chez les Rouge-et-Noir toutes compétitions confondues (3 passes décisives).