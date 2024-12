OM : Pablo Longoria nommé à la FIFA

Président de l’Olympique de Marseille depuis février 2021, Pablo Longoria n’en finit plus de prendre du galon. Déjà membre du conseil d’administration de l’ECA depuis plus d’un an et du Club Competitions Committee de l’UEFA (groupe de travail sur les compétitions européennes, ndlr), l’Espagnol, qui est également vice-président de la LFP dont il est aussi un membre du conseil d’administration, dispose désormais d’une nouvelle casquette. En effet, il vient d’être nommé au sein de la task force de la FIFA dédiée au bien-être des joueurs. Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont annoncé la nouvelle ce jeudi via un communiqué de presse publié sur leur site officiel.

«Déjà membre du Conseil d’Administration de l’European Club Association (ECA), de la Commission des compétitions interclubs de l’UEFA et récemment nommé à la vice-présidence de la Ligue de Football Professionnel (LFP), le Président Pablo Longoria se voit également confier des responsabilités auprès de la FIFA. Désigné par le Board de l’ECA pour être l’un de ses représentants au sein de l’instance dirigeante du football mondial, Pablo Longoria intègre ainsi le groupe de travail créé par la FIFA axé sur le bien-être des footballeurs. Dirigé par Arsène Wenger, directeur de Développement du football mondial de la FIFA, ce groupe a pour objectif de réfléchir à la mise en œuvre de protections efficaces pour les joueuses et les joueurs, en prenant en compte les réalités opérationnelles, médicales, réglementaires et juridiques. Il fournira également des recommandations basées sur les dernières recherches scientifiques menées sur le bien-être physique et mental des joueurs. Convaincu qu’un environnement de travail sain est nécessaire et que la santé des joueuses et joueurs revêt une importance primordiale, le Président Longoria voit, un peu plus encore, ses responsabilités élargies à l’échelle nationale, européenne et internationale.» On n’arrête plus Pablo Longoria qui est désormais présent dans toutes les institutions du football qui comptent sur la scène internationale. Du jamais vu pour un président de l’OM.

