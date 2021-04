Juventus : la dernière tentation mercato de Cristiano Ronaldo

«Cristiano ne reviendra pas au Real Madrid. Il est sous contrat avec la Juventus. Cela n’a plus de sens. Je l’aime beaucoup, il nous a beaucoup donné, mais cela n’a pas de sens qu’il revienne». Il y a quelques jours, au micro de l'émission de télévision espagnole El Chiringuito, Florentino Pérez fermait en ces termes la porte à un retour de Cristiano Ronaldo (36 ans) au Real Madrid cet été.

Pour autant, l'avenir de la star lusitanienne risque de continuer à alimenter les gazettes européennes. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport du jour, CR7 n'est plus aussi heureux à la Juventus et aurait demandé à son représentant, le super-agent Jorge Mendes, de commencer à étudier les éventuelles possibilités qu'offrait le marché des transferts.

Retour vers le futur

Le Portugais, quintuple Ballon d'Or, a même été plus précis. D'après le quotidien sportif au papier rose, le natif de Funchal l'aurait clairement mandaté pour sonder Manchester United au sujet d'un possible retour. Très heureux lors de ses années à Old Trafford (2003-2009), l'actuel meilleur buteur de Serie A (25 réalisations), sous contrat jusqu'en juin 2022 à Turin, serait tenté par un come-back chez les Red Devils.

Conscient qu'il devra consentir des efforts financiers (il perçoit actuellement 31 M€ par an), le capitaine de la Seleção attend le retour de son conseiller et de MU au sujet de cette opération. La Juve, en proie à de gros soucis financiers, ne fermera sans doute pas la porte à un départ. L'été de Cristiano Ronaldo, comme celui de Lionel Messi et bien d'autres stars de la planète football, pourrait s'annoncer mouvementé.