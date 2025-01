Atlético de Madrid - Bayer Leverkusen : les compos sont tombées

La phase de ligue de la Ligue des champions va livrer son verdict ! L’avant-dernière journée est à l’honneur cette semaine, avec un beau choc entre l’Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen en Espagne. Les Colchoneros, pour l’instant 13es avec 12 pts, peuvent assurer leur place en barrages - au minimum - dès ce soir. Les champions d’Allemagne sont dans le Top 8, avec 1 point de plus, et comptent bien y rester.

Pour cette affiche, Diego Simeone change 2 hommes après la défaite à Leganes en Liga (0-1). Le Normand cède sa place à Gimenez en charnière, et Gallagher est remplacé par Llorente au milieu de terrain, aligné côté droit du 4-4-2 madrilène. Griezmann et Alvarez sont associés devant. Du côté du Bayer, on devrait voir Tapsoba, Tah et Hincapié associés dans la défense à 3. Wirtz et Frimpong seront derrière Tella, seul en pointe.

Les compositions

Atlético de Madrid : Oblak (cap.) - Molina, Gimenez, Lenglet, Galan - Llorente, De Paul, Barrios, Simeone - Alvarez, Griezmann

Bayer Leverkusen : Kovar - Tapsoba, Tah (cap.), Hincapié - Mukiele, Xhaka, Palacios, Grimaldo - Frimpong, Wirtz - Tella