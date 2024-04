Serie A : la Juventus arrache le nul à Cagliari

Troisième de Serie A, la Juventus souhaitait s’imposer ce vendredi soir face à Cagliari pour mettre la pression sur l’AC Milan deuxième. Pour ça, il fallait prendre trois points qui auraient aussi permis de distancer un peu plus Bologne qui est toujours dans la course pour titiller le podium à 5 journées de la fin. Mais la Juventus est passée complètement à côté de son match et n’a pu qu’arracher le match nul (2-2) dans les derniers instants.

Tout avait très mal commencé pour la formation d’Allegri puisque Cagliari menait 2-0 à la mi-temps grâce à deux penalties. Le premier avait été transformé par Gianluca Gaetano avant que Yerry Mina ne s’occupe du second. On pensait alors le match plié, mais la réduction de l’écart signé Vlahovic a fini par relancer la Juventus qui a poussé dans les dernières secondes du match. Et c’est finalement un CSC d’Alberto Dossena qui offre le nul à la Juventus qui reste donc à 5 points de l’AC Milan qui a un match en moins.