À quoi joue Adrien Rabiot ?

Les jours passent, les rumeurs défilent, les questions subsistent mais la situation, elle, reste la même : en ce 9 septembre 2024, lendemain de la Saint Adrien, Rabiot n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin en juin dernier après cinq années de bons et loyaux services, le milieu de terrain français, auteur d’un Euro 2024 convaincant, ne manque pourtant pas de convoitises depuis plusieurs mois. De Galatasaray à Liverpool en passant par Manchester United, l’Atlético de Madrid, l’AC Milan, le Real Madrid ou encore Al-Nassr, nombreux sont les clubs à avoir manifesté leur intérêt. En vain.

Plusieurs offres refusées…

Après avoir refusé les avances des différents cadors européens, l’international tricolore (48 sélections, 4 buts) n’a pas non plus donné suite au pont d’or proposé par l’Arabie saoudite, à savoir un salaire annuel net de 20 millions d’euros. Sur la touche, le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne), a, par ailleurs, régulièrement été cité du côté du FC Barcelone, séduit à l’idée de récupérer un profil expérimenté à moindre coût. Pour autant, les Culers n’auront pas, non plus, la tâche facile, qui plus est au regard des exigences financières de l’ancien joueur du PSG.

Ce week-end, Mundo Deportivo précisait, à ce titre, que si l’intéressé n’avait pas envie de s’exiler dans le Golfe, deux clubs - l’un en Premier League, l’autre en Serie A - seraient, aujourd’hui, disposés à relancer le gaucher d’1m88. De quoi mettre fin à cet interminable feuilleton ? Pour l’heure, difficile de le dire. Auteur de 31 matches pour 5 buts et 3 passes décisives avec la Juve la saison passée, le joueur de 29 ans n’a toujours pas accepté la moindre proposition. Une véritable énigme pour de nombreux observateurs et une stratégie difficilement compréhensible au regard des possibles conséquences à venir.

Un avenir en Bleu fragilisé ?

«Adrien, c’est une situation embarrassante. Je dis cela car il avait le choix à l’échéance du contrat. Il a été sollicité par plusieurs équipes et pour le moment, il n’a pas décidé. J’espère qu’il va choisir rapidement un club qui pourra le ramener avec nous», a en ce sens reconnu Didier Deschamps quelques heures avant d’affronter l’Italie dans le cadre de la Ligue des Nations. Non convoqué pour le rassemblement de septembre avec les Bleus, Rabiot est, en effet, en train de perdre gros. S’il paye actuellement son statut de joueur libre, l’ancien Parisien pourrait, par ailleurs, voir sa saison à venir perturbée par ce choix plus que tardif.

Ainsi, en cas d’arrivée dans un club européen - volonté exprimée par le principal concerné - Rabiot serait également privé de Ligue des Champions. Les listes des différents clubs engagés ayant d’ores et déjà été envoyées à l’UEFA. «Je ne suis pas pressé de prendre une décision. Je vais devoir bien réfléchir puisque j’arrive aussi à un âge important de ma carrière, je me sens bien. Je me sens en pleine possession de mes moyens et il sera important de faire le bon choix», avait, de son côté, assuré le milieu de terrain français au cours de l’été. Nul doute que depuis cette sortie, les choses ont grandement changé et que la pression, elle, se fait désormais plus que jamais sentir.