Le Borussia Dortmund veut s'offrir Ramy Bensebaini !

Touché à la cuisse et absent lors de la victoire du Borussia Mönchengladbach à Greuther Fürth (2-0), ce samedi à l'occasion de la 29ème journée de Bundesliga, Ramy Bensebaini (26 ans) reste malgré tout l'un des meilleurs joueurs de Gladbach depuis plusieurs saisons. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice 2021-2022, le natif de Constantine attire, de ce fait et assez logiquement, les convoitises.

Pisté par le Bayer Leverkusen et Newcastle lors du dernier mercato hivernal, le latéral gauche des Fennecs (46 sélections, 5 buts) pourrait bel et bien voir son avenir loin de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie mais chez un autre cador du championnat allemand. Ainsi et selon nos informations, le Borussia Dortmund souhaite, en effet, s'offrir les services de l'international algérien, récemment suspendu pour une accumulation de cartons jaunes lors du match retour face au Cameroun et éliminé par les Lions Indomptables lors des qualifications pour le Mondial 2022. Une demande réalisée par l'actuel entraîneur du club de la Ruhr Marco Rose, qu'il a connu durant deux saisons au Borussia Mönchengladbach (2019-2021).

Le Borussia Mönchengladbach demande 20 millions d'euros !

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Bensebaïni surnage dans cette équipe du Borussia Mönchengladbach à la dérive et seulement onzième de Bundesliga. Dès lors et malgré l'arrivée d'Adi Hütter sur le banc des Poulains l'été dernier, cette situation sportive délicate pourrait pousser le Fennec vers la sortie. Toujours selon nos informations, l'ancien défenseur formé au Paradou AC souhaite d'ailleurs rejoindre les Marsupiaux lors de la prochaine fenêtre estivale. Dans cette optique, les deux écuries allemandes sont d'ores et déjà entrées en contact et la formation présidée par Rolf Königs demande 20 millions d'euros au BvB pour céder son latéral, solide défensivement, technique et très à l'aise sur le plan offensif.

Un rendement offensif que les Schwarz-Gelben ont d'ailleurs déjà pu apercevoir au cours de la saison passée. Au Borussia-Park, le 22 janvier 2021, Ramy Bensebaini s'était en effet distingué en redonnant l'avantage aux siens d'un sublime enchainement crochet-frappe enroulée lors de la victoire de Gladbach face à Dortmund (4-2). C'est désormais du côté du BvB que le défenseur des Verts pourrait donc prochainement faire parler toute sa solidité dans le couloir gauche.