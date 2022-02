Sporting - Man City : le missile de Bernardo Silva en vidéo

Manchester City ne pouvait pas mieux démarrer contre le Sporting Portugal. Pour le premier match de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, en parallèle de PSG-Real Madrid, les Cityens ont ouverts le score après seulement sept minutes de jeu. D'abord refusé pour une situation de hors-jeu, le but de Riyad Mahrez sur une offrande de Kevin De Bruyne a bien été accordé.

Et Manchester City a ensuite pris le large puisque Bernardo Silva a doublé la mise dans la foulée, en moins d'un quart d'heure de jeu. Après un corner mal dégagé par la défense des Vert et Blanc, le Portugais a lâché une belle reprise pleine de puissance pour s'offrir le but du break, avec l'aide de la transversale (2-0, 17e). La rencontre est à suivre sur notre direct commenté.