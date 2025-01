PSG : Luis Enrique agacé par une question sur l’absence de Zaïre-Emery

La blessure de Warren Zaïre-Emery, qui pourrait être absent près de 3 semaines, est un coup dur pour le PSG au regard du calendrier copieux qui s’annonce, avec notamment les barrages de Ligue des Champions face à Brest. D’autant plus dur que la polyvalence du jeune élément de 18 ans est appréciable, surtout lorsqu’il faut faire souffler Achraf Hakimi dans le couloir droit, puisque le Marocain n’a pas de doublure spécialiste du poste. Interrogé sur ce sujet, et l’absence préjudiciable de WZE, Luis Enrique s’est montré sur la défensive.

« Tu sais plus que les médecins. Tu es médecin ? Je n’ai pas toutes ces données que tu me présentes. Je ne sais pas si c’est vrai ou pas. Comme toutes équipes, il y a des joueurs qui vont avoir des soucis, comme Warren qui a pris un coup sur une action. C’est quelque chose de normal. Nous sommes satisfaits de jouer tous ces matches. Jusqu’à la fin du mercato, nous sommes prêts pour tout type de scénario, si un joueur part ou arrive. J’ai dit dès le début de saison que j’aime beaucoup l’équipe que j’ai. Il faut la développer et faire ressortir toutes ses vertus », a-t-il répliqué.

