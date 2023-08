OL : Renato Tapia préfère rester au Celta

Après avoir bouclé le recrutement de Duje Caleta-Car, l’OL n’en a pas fini pour autant dans son mercato. Si l’encadrement de la masse salariale par la DNCG freine évidemment le mercato lyonnais, Laurent Blanc attend toujours son numéro 6. Et celui-ci devait être Renato Tapia. Le Péruvien était la priorité à ce poste et un transfert semblait en bonne voie.

Mais voilà, il semble désormais que la piste Tapia soit morte et enterrée. En effet, selon les informations de AS, le futur du milieu de 28 ans devait se décider dans les prochaines heures. Et selon le média espagnol, Tapia a décidé de rester au Celta Vigo. Il a informé son coach Rafa Benitez de sa volonté de s’imposer au Celta malgré une offre de l’OL et de Gérone. Un nouveau coup dur pour Lyon.

L’OL annonce l’arrivée de Duje Ćaleta-Car