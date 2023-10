Ballon d’Or 2023 : CR7 rigole du sacre de Lionel Messi

Vainqueur du Ballon d’Or ce lundi soir, Lionel Messi a ajouté ce trophée à son armoire bien remplie pour la 8e fois de sa carrière après 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021. Un sacre qui a fait parler et qui a été largement débattu. Journaliste pour As Télévision, Tomas Roncero a analysé la soirée pour le média espagnol.

«Salut les amis, ce que nous savions est devenu une réalité. Messi allait encore recevoir le Ballon d’Or. Félicitations Leo, félicitations champion», a-t-il notamment déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram. Cela n’a pas manqué de faire réagir l’éternel rival de l’Argentin : Cristiano Ronaldo. Le Portugais s’est fendu de quatre émojis "mort de rire". Sûrement une manière de montrer son opposition au propos du journaliste espagnol.