Le Real Madrid a élaboré un plan inattendu pour s’offrir Erling Haaland !

Deuxième de Liga à un petit point de la sensation Girona et qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid - récemment éliminé par l’Atlético de Madrid en Coupe du Roi - pourrait bien agiter le mercato estival. Plutôt discret cet hiver, le club madrilène reste, en effet, déterminé à l’idée de s’offrir Erling Haaland l’été prochain, alors que l’avenir de Kylian Mbappé est, lui aussi, bien parti pour s’inscrire du côté de la capitale espagnole. Dans cette optique, les médias locaux révèlent de nouvelles informations au sujet de la stratégie décidée par les hautes sphères de la Casa Blanca pour tenter de convaincre le Norvégien de 23 ans.

Plus tôt dans la semaine, la Cadena Ser affirmait ainsi que le Real Madrid continuait d’entretenir des liens étroits avec l’entourage du buteur mancunien. Plus précisément, les décideurs madrilènes souhaiteraient utiliser la même technique que celle qui avait abouti sur le recrutement de Jude Bellingham l’été dernier. Ainsi, les Merengues discutent «avec l’entourage du joueur et laisse le dialogue avec Manchester City à des tiers», détaille le journaliste de la radio espagnole, José Delgado, précisant par ailleurs que le Real souhaite obtenir un accord avec les Citizens pour un montant fixe qui ne dépend pas du taux de change de la livre sterling.

Jude Bellingham, pièce maîtresse du dossier Haaland !

En coulisses et fort de ses excellentes relations avec l’international norvégien (29 sélections, 27 buts), le Real Madrid continue donc de pousser pour sa venue. Alors que le natif de Leeds disposerait d’une clause de départ qui diminuerait avec le temps et serait liée à des fluctuations économiques - son prix est estimé à 100 millions d’euros à l’été 2024 - la formation entraînée par Carlo Ancelotti souhaite, actuellement, s’appuyer sur le travail acharné de différents agents pour séduire l’homme aux 19 buts et 5 passes décisives en 22 rencontres cette saison. Une tactique qui avait notamment payée avec Jude Bellingham.

Dans son édition du jour, Sport affirme d’ailleurs que la nouvelle star du Real Madrid devrait jouer un rôle prédominant dans ce bouillant dossier. Ancien coéquipier du cyborg lors de son passage au Borussia Dortmund, le numéro 5 madrilène serait, lui-même, impliqué dans la stratégie des Merengues, prêts à tout pour frapper un grand coup. Reste désormais à voir si ce plan minutieusement préparé par les dirigeants espagnols portera ses fruits dans les semaines à venir. En attendant, Erling Haaland continue, lui, de faire le bonheur des Skyblues, plus que jamais engagé dans la course au titre en Premier League.